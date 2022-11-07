Homeحزب لن يسكت عن انتقادات أحد مؤسسيهأسرار حزب لن يسكت عن انتقادات أحد مؤسسيه By admin 11/07/2022 شارك إتصل محام حزبي بارز بأحد مؤسسي الحزب، وقد صار الأخير معارضاً، طالباً منه الحد من انتقاداته اللاذعة التي تطال مقامات رسمية سابقة، مؤكداً له أن الحزب لن يسكت عن هكذا انتقادات في حال استمرارها. مواضيع متعلقة ترويج أخبار أن “القوات” ترشح العماد جوزف عون… 11/07/2022 سليمان فرنجية يلتزم بعدم الرد على استفزازات جبران باسيل 11/07/2022 نداء الوطن مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أحدأسرارانتقاداتحزبعاجلمؤسّسيهيسكت شارك
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