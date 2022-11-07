Homeدولة أوروبية مستاءة من التطورات الأخيرة في لبنانأسرار دولة أوروبية مستاءة من التطورات الأخيرة في لبنان By admin 11/07/2022 شارك أبدت عاصمة دولة أوروبية معنية بالوضع اللبناني استياءها من التطورات الأخيرة في لبنان والتي أدت إلى تعطيل جلسات الحكومة وتأخير التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومشاريع إصلاحية حيوية أخرى! مواضيع متعلقة حزب لن يسكت عن انتقادات أحد مؤسسيه 11/07/2022 ترويج أخبار أن “القوات” ترشح العماد جوزف عون… 11/07/2022 اللواء مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارأوروبيةالأخيرةالتطوراتدولةعاجللبنانمستاءة شارك
Comments are closed.