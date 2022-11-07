دولة أوروبية مستاءة من التطورات الأخيرة في لبنان

دولة أوروبية مستاءة من التطورات الأخيرة في لبنان

أبدت عاصمة دولة أوروبية معنية بالوضع اللبناني استياءها من التطورات الأخيرة في لبنان والتي أدت إلى تعطيل جلسات الحكومة وتأخير التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومشاريع إصلاحية حيوية أخرى!

اللواء