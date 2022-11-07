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أسرار

دولة أوروبية مستاءة من التطورات الأخيرة في لبنان

By admin
دولة أوروبية مستاءة من التطورات الأخيرة في لبنان

أبدت عاصمة دولة أوروبية معنية بالوضع اللبناني استياءها من التطورات الأخيرة في لبنان والتي أدت إلى تعطيل جلسات الحكومة وتأخير التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومشاريع إصلاحية حيوية أخرى!

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