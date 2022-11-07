مفاوضات لبيع فندق “فينيسيا”

ليالي #بيروت متلألئة بالأنوار سنة ١٩٦٥ ويظهر في الصورة فندق فينيسيا وفندق السان جورج

قالت مصادر مطلعة إن مجموعة قطرية بقيادة أمير من الأسرة الحاكمة قدّمت عرضاً لشراء فندق “فينيسيا” وأن المفاوضات التي انطلقت منذ فترة لم تصل إلى نتيجة حاسمة بعد. إذ إن مالكي الفندق الحاليين بقيادة مازن صالحة طلبوا في المرحلة الأولى أكثر من 400 مليون دولار، فيما عرضت المجموعة القطرية دفع 180 مليون دولار. وفي جولة التفاوض الثانية خفّض المالك السعر إلى 280 مليون دولار فيما رفعت المجموعة القطرية العرض إلى 220 مليوناً. علماً أن المجموعة نفسها اشترت قبل فترة فندق “فاندوم” مقابل 35 مليون دولار.

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