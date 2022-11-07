رئيس بلدية بيروت رفض إنارة شوارع بالطاقة الشمسية؟

فوجئ نائب بيروتي برفض رئيس بلدية بيروت إنارة كورنيش المزرعة ومحيطه في الطريق الجديدة وشوارع أخرى بالطاقة الشمسية كهبة من إحدى مؤسسات النائب المعني، وذلك دون إبداء أسباب مقنعة.

اللواء