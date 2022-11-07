Homeرئيس بلدية بيروت رفض إنارة شوارع بالطاقة الشمسية؟أسرار رئيس بلدية بيروت رفض إنارة شوارع بالطاقة الشمسية؟ By admin 11/07/2022 شارك فوجئ نائب بيروتي برفض رئيس بلدية بيروت إنارة كورنيش المزرعة ومحيطه في الطريق الجديدة وشوارع أخرى بالطاقة الشمسية كهبة من إحدى مؤسسات النائب المعني، وذلك دون إبداء أسباب مقنعة. مواضيع متعلقة حزب لن يسكت عن انتقادات أحد مؤسسيه 11/07/2022 ترويج أخبار أن “القوات” ترشح العماد جوزف عون… 11/07/2022 اللواء مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارإنارةالشمسيةالشمسية؟بالطاقةبلديةبيروترئيسرفضشوارععاجل شارك
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