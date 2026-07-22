رنيم إسحق تخرج عن صمتها حول زواجها من حبيب بو أنطون.. وأمير يزبك يعلّق

نفت ملكة جمال سوريا السابقة رنيم إسحق، طليقة الفنان أمير يزبك، صحة الأنباء التي تحدثت عن زواجها من الشاعر اللبناني حبيب بو أنطون في الولايات المتحدة، مؤكدة أن ما جرى تداوله في وسائل الإعلام “عارٍ من الصحة”.

وأوضحت إسحق، في بيان، أن معرفتها بالشاعرين حبيب وإيلي بو أنطون قديمة، وهما صديقان مقربان من عائلتها، مشددة على أنهما لا علاقة لهما بالأسباب التي أدت إلى انفصالها عن أمير يزبك. كما أكدت أنها لم تكن مسجلة على اسم يزبك في الدولة اللبنانية ولم تتزوجه كنسياً، موضحة أن الزواج والطلاق حصلا أمام المحكمة الأميركية، وأضافت: “عدم استمرار الزواج وعدم الاتفاق لا يعني أن المرأة خائنة”.

وردّ الفنان أمير يزبك على بيان طليقته عبر منشور على حسابه في “فيسبوك”، مؤكداً أن التوضيح وصله وأنه يتمنى لها التوفيق في حياتها، معتبراً أن موضوع زواجه منها انتهى بالنسبة إليه. كما أشار إلى أن ما حصل مع الشاعر حبيب بو أنطون كان “سوء تفاهم”، وأن الخلافات بينه وبين رنيم ستُحل بينهما بشكل شخصي.

وكانت قضية يزبك وإسحق قد أثارت تفاعلاً واسعاً في الأيام الماضية، بعدما انتشرت أنباء عن ارتباط إسحق بحبيب بو أنطون، فيما كان يزبك قد اتهم سابقاً طليقته بالخيانة، مؤكداً امتلاكه تسجيلات ووثائق قال إنه قد يلجأ إلى استخدامها في إطار إجراءات قانونية.

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