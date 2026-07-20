وفاة موسيقار عربي كبير اليوم الإثنين

توفي الموسيقار المصري الكبير هاني شنودة، الإثنين، عن عمر ناهز 83 عامًا، بحسب ما أعلنه الإعلامي محمود سعد.

وكتب سعد عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: “مع السلامة يا عم هاني.. فنان جميل.. صادق.. أمتعنا.. ومضى.. وداعًا هاني شنودة.. وشكرًا لما قدمت.. خالص التعازي للأسرة ولكل محبيه”.

كما نعى الناقد الموسيقي مصطفى حلمي الراحل، قائلاً: “فقدت مصر والإنسانية والثقافة والفن في كل ربوع العالم الموسيقار الكبير هاني شنودة”.

ويُعد هاني شنودة من أبرز الموسيقيين في مصر والعالم العربي، إذ كان ملحنًا وموزعًا موسيقيًا، واكتشف العديد من المواهب الغنائية، كما يُنسب إليه تأسيس أول فرقة موسيقية حديثة في مصر.

وُلد الراحل في مدينة طنطا عام 1943، وتخرج في كلية التربية الموسيقية عام 1966، قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للموسيقى “الكونسرفتوار”، ليبدأ بعدها مسيرة فنية حافلة ترك خلالها بصمة بارزة في تاريخ الموسيقى العربية

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