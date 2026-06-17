لجنة مهرجانات البترون اعلنت الغاء حفلاتها “بسبب الظروف الراهنة واستثنائية المرحلة”

أعلنت لجنة مهرجانات البترون الدولية في بيان، انه “بسبب الظروف الراهنة وما تفرضه من تحديات، وإستثنائية المرحلة التي نمرّ بها، إلغاء حفلاتنا الفنية المقرّرة لصيف ٢٠٢٦”.

واكدت اللجنة “حرصها على الإستمرار في رسالتها الثقافية، حيث ستُبقي على النشاطات الثقافية المختلفة، إضافةً إلى إقامة مهرجان البترون للأفلام المتوسطية السنوي، Batroun Mediterranean film festival, إيمانًا منها بأهمية الثقافة والفن كمساحة للقاء والأمل والصمود”.

وشكرت “جمهورها وشركاءها، وجميع الداعمين لتفهمهم ومساندتهم، على أمل أن تحمل الأيام المقبلة ظروفًا أفضل تسمح بعودة المهرجانات الفنية بكل زخمها المعتاد”.

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