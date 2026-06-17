رحيل تيدي بيفرلي نجمة فرقة الأخوات بيفرلي

توفيت المغنية البريطانية تيدي بيفرلي عن عمر ناهز 99 عاماً، لتطوى بذلك صفحة آخر عضوات فرقة “الأخوات بيفرلي” الغنائية التي كانت من أبرز الأسماء في عالم الترفيه البريطاني خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي.



وشكلت تيدي إلى جانب شقيقتيها الراحلتين جوي وبابس فرقة “الأخوات بيفرلي”، التي حققت نجاحاً واسعاً في بريطانيا وأوروبا على مدى أكثر من عقدين، واحتلت أغانيها مراتب متقدمة في قوائم المبيعات.

ومن أشهر أعمال الفرقة أغنيات “I Saw Mommy Kissing Santa Claus” و”Little Drummer Boy” و”Little Donkey”، والتي دخلت قائمة أفضل 20 أغنية في المملكة المتحدة خلال خمسينيات القرن العشرين.

واشتهرت الشقيقات بأدائهن المتناغم وإطلالاتهن المتشابهة على المسرح، كما عُرفن بعلاقتهن العائلية الوثيقة حتى خارج الحياة الفنية، حيث عشن لسنوات طويلة في منازل متجاورة شمال لندن.

وتُعد فرقة “الأخوات بيفرلي” من أنجح الفرق الغنائية النسائية في تاريخ بريطانيا، إذ حطمت أرقاماً قياسية في المسارح والنوادي الليلية، وأصبحت من الأسماء الأكثر شعبية وأعلى أجراً في أوروبا خلال ذروة مسيرتها الفنية.

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