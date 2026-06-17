تحدث الفنان التونسي صابر الرباعي عن مراحل صعبة مرّ بها، مؤكدًا أن التعامل مع النفاق من المقربين كان من أكثر الأمور التي أثرت عليه.

وخلال استضافته في بودكاست “قصتي” مع الإعلامي محمد قيس، أوضح الرباعي أن أكثر ما يرفضه في التعاملات الإنسانية هو النفاق، مشيرًا إلى أن هذا السلوك قد يصدر أحيانًا من أشخاص قريبين، وهو ما يزيد من وقع التجربة عليه.

وأضاف أنه مرّ بفترات شعر خلالها بفقدان الاتجاه نتيجة مواقف وصفها بالمؤثرة، موضحًا أن بعض التجارب انعكست على حالته النفسية وأثرت على تركيزه الفني وعلاقاته الاجتماعية، إلى جانب تأثيرها على عطائه الفني.

وأشار إلى أن الضغوط التي واجهها خلال السنوات الماضية لم تكن مرتبطة فقط بالعمل، بل امتدت إلى ما يقال عنه من محيطه الاجتماعي، لافتًا إلى أنه يتعامل بصدق في مشاعره، وهو ما يجعله أكثر تأثرًا بهذه المواقف.

أعاني من «النفاق».. صابر الرباعي يكشف عن ضغوطه النفسية وتجاربه القاسية مع المقربين – صورة 1

وأكد أنه تعرّض لمحاولات تشويه لصورته، لكنه لا يرى ضرورة لتقديم تبريرات مستمرة للآخرين، مشددًا على أنه يفضل التركيز على عمله ومسيرته الفنية.

ويأتي هذا الظهور الإعلامي بالتزامن مع طرح أحدث أعماله الغنائية “تحت الياسمين” باللغتين العربية والفرنسية، والتي حققت انتشارًا عبر المنصات الموسيقية وموقع يوتيوب منذ إطلاقها.

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