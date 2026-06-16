وفاة فنان ومخرج عربي شارك في أعمال مسرحية ودرامية

توفي الفنان والمخرج السوري أسامة السيد يوسف صباح اليوم الثلاثاء، بعد مسيرة فنية طويلة تنقل خلالها بين المسرح والدراما التلفزيونية، تاركًا بصمة بارزة في المشهد الثقافي والفني السوري.

ونعت نقابة الفنانين السوريين – فرع دمشق – الفنان الراحل عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية، جاء فيه: «فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميل الفنان القدير أسامة السيد يوسف، وسنوافيكم لاحقًا بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية».

ويُعد الراحل من الأسماء التي ساهمت في إثراء الحركة الفنية السورية من خلال مشاركاته المتنوعة في الأعمال المسرحية والدرامية، إضافة إلى نشاطه في مجال الإخراج.

وقد أثار خبر وفاته حالة من الحزن بين زملائه ومحبيه، الذين استذكروا مسيرته الفنية وإسهاماته في الساحة الثقافية السورية

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