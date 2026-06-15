نظام غذائي صارم.. كيف استعدت شيرين عبد الوهاب لحفل الساحل الشمالي؟

تواصل الفنانة شيرين عبدالوهاب استعداداتها المكثفة لإحياء حفلها الغنائي المرتقب بالساحل الشمالي في 7 أغسطس/آب المقبل.

وكشفت مصادر مقربة من الفنانة أن شيرين وضعت برنامجًا متكاملًا للتحضير للحفل، يشمل اتباع نظام غذائي صارم بهدف استعادة كامل لياقتها والظهور بأفضل صورة أمام جمهورها، إلى جانب تكثيف التحضيرات الفنية الخاصة بالعرض المنتظر.

وعلى الصعيد الموسيقي، انتهت شيرين من تسجيل عدد من الأغنيات الجديدة التي تخطط لطرحها خلال الفترة التي تسبق الحفل، في إطار خطة فنية تستهدف تعزيز حضورها على الساحة الغنائية قبل عودتها إلى الحفلات المباشرة. كما تواصل العمل مع مجموعة من الشعراء والملحنين الذين تعاونت معهم سابقًا، بالتزامن مع انضمام أسماء جديدة إلى فريق العمل في خطوة تحمل العديد من المفاجآت الفنية.

وتزامن الإعلان عن الحفل مع تزايد اهتمام الجمهور بمعرفة تفاصيل التذاكر، حيث طرحت الشركة المنظمة المرحلة الثانية من الحجز عبر المنصات الإلكترونية، وسط إقبال ملحوظ من الراغبين في حضور الحفل.

وتنوعت فئات التذاكر لتناسب شرائح مختلفة من الجمهور، إذ جاءت فئة Royal Right وRoyal Left ضمن الأعلى سعرًا، بينما توفرت فئات VIP Lounges وVIP High Table بأسعار متفاوتة ضمن المرحلة المبكرة للحجز.

ويأتي الحفل في وقت تواصل فيه شيرين حصد ردود فعل إيجابية على أحدث أعمالها الغنائية، وفي مقدمتها أغنيات «الحضن شوك» و«تباعًا تباعًا»، إلى جانب ديو «بحرية» الذي جمعها بالفنان محمد حماقي، حيث لاقت هذه الأعمال تفاعلًا واسعًا من الجمهور وأعادت التأكيد على مكانتها كواحدة من أبرز الأصوات الغنائية في العالم العربي.

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