أعلنت الممثلة التركية جيمري بايسال، المعروفة لدى الجمهور العربي من خلال مسلسل ورود وذنوب، استعدادها للخضوع لعملية جراحية جديدة خلال الفترة المقبلة لاستئصال ورم حميد في الثدي، مؤكدة أن حالتها الصحية مستقرة وأن الأمر لا يستدعي القلق.

وشاركت جيمري بايسال متابعيها عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» تفاصيل حالتها الصحية، موضحة أنها فضّلت الإعلان عن الأمر بنفسها لتجنب انتشار الشائعات وطمأنة جمهورها بشأن طبيعة التدخل الطبي الذي ستخضع له خلال فترة إجازتها.

وأكدت أن العملية المرتقبة تأتي ضمن متابعة طبية مستمرة لمشكلة صحية نسائية، مشيرة إلى أنها تتلقى الرعاية اللازمة وتتابع حالتها بشكل دوري مع الأطباء المختصين.

ثالث عملية بسبب أورام حميدة متكررة

وأوضحت النجمة التركية أن الجراحة الجديدة تُعد الثالثة من نوعها، بعدما خضعت في السنوات الماضية لعمليات مماثلة نتيجة ظهور أورام حميدة بشكل متكرر، وهو ما استدعى استمرار المتابعة الطبية واتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة.

نجمة «ورود وذنوب».. جيمري بايسال تستعد لجراحة جديدة – صورة 1

وكانت جيمري بايسال قد خضعت العام الماضي لعملية جراحية لاستئصال كتلة استمرت في النمو لعدة سنوات، قبل أن تعلن لاحقًا نجاح العملية وتعافيها الكامل.

رسائل دعم واسعة من الجمهور

وفور إعلانها الخبر، انهالت رسائل الدعم والتمنيات بالشفاء العاجل من جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن أمنياتهم بنجاح العملية وعودة الفنانة التركية سريعًا إلى نشاطها الفني.

ويترقب محبو جيمري بايسال أعمالها المقبلة، خاصة بعد النجاح الذي حققته في الفترة الأخيرة، وسط توقعات بعودتها إلى التصوير فور انتهاء فترة العلاج والتعافي، واستكمال مشاريعها الفنية المنتظرة.

تشهد الحلقة 31 من مسلسل «ورود وذنوب» (Güller ve Günahlar) مجموعة من الأحداث المفصلية التي تبدأ مع حالة التوتر التي تعيشها زينب قبل موعد زفافها، وتتصاعد مع نجاح سرحات في اكتشاف هوية الشخص الذي يقف وراء تسريب أسرار العائلة إلى وسائل الإعلام، وهو ما يعيد الخلافات القديمة إلى الواجهة ويضع مستقبله مع زينب أمام تحديات جديدة.

أحداث الحلقة 31 من مسلسل «ورود وذنوب»

تنشغل زينب خلال الحلقة بوضع اللمسات الأخيرة على حفل الزفاف، إلا أن شعورًا مستمرًا بالقلق يرافقها، وكأن أمرًا ما يقترب من تعكير اليوم الذي انتظرته طويلًا. ورغم تمسكها بالأمل ورغبتها في إتمام مراسم الزفاف بهدوء، فإن الأزمات المتلاحقة التي تحيط بالعائلة تفرض أجواءً من التوتر وتنعكس بشكل مباشر على استعداداتها.

وفي سياق موازٍ، تجد خيال نفسها أمام حقيقة قاسية تغيّر الكثير من المعادلات في حياتها، ما يدفعها إلى اتخاذ قرار حاسم يترك انعكاسات واسعة على مجريات الأحداث. ولا يقتصر تأثير هذا القرار عليها وحدها، بل يمتد إلى أفراد العائلة كافة، ليقود إلى مواجهة جديدة تحمل العديد من التطورات غير المتوقعة داخل محيط الأسرة.

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ملخص أحداث مسلسل «ورود وذنوب» الحلقة 31

بعد سلسلة من الشكوك ومحاولات البحث والتحقيق، ينجح سرحات في الحلقة 31 في تحديد هوية الشخص المسؤول عن تسريب أخبار العائلة إلى وسائل الإعلام. ويؤدي هذا الاكتشاف إلى اندلاع خلافات حادة بين أفراد الأسرة، لتعود الأزمات القديمة إلى الظهور مجددًا، وتدخل العائلة مرحلة جديدة من الانقسامات والصراعات التي تزداد تعقيدًا مع تطور الأحداث.

ورغم سعي سرحات وزينب إلى بدء حياة جديدة بعيدًا عن المشكلات والخلافات، فإن الماضي لا يزال حاضرًا في تفاصيل حياتهما، بينما تتزايد العقبات التي تهدد استقرارهما. ومع تصاعد التوترات وتشابك الأسرار مع القرارات المصيرية، تترك الحلقة المشاهدين أمام ترقب كبير لما ستؤول إليه الأحداث، وما إذا كان الثنائي سيتمكن من الحفاظ على علاقتهما أم أن الضغوط المتراكمة ستفرض واقعًا مختلفًا.

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تفاصيل مسلسل «ورود وذنوب»

يُعرض مسلسل «ورود وذنوب» كل يوم سبت في تمام الساعة 20:00 عبر قناة «Kanal D». وتدور أحداث العمل حول شخصية سرحات، الرجل الذي تأثرت طفولته بصورة كبيرة بعد تخلي والده عن العائلة وتدهور أوضاعها المالية. ومع مرور السنوات، يتمكن من إعادة بناء حياته ليصبح رجل أعمال ناجحًا، مستندًا إلى مجموعة من المبادئ التي تقوم على النزاهة والحفاظ على تماسك الأسرة.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من نجوم الدراما التركية، في مقدمتهم مراد يلدريم، وجيمري بايسال، وأحمد سراج أوغلو، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين، على أن يتم الإعلان عن بقية المشاركين في العمل تباعًا

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