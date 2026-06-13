ريهام سعيد تعلن انفصالها رسميا بعد 10 سنوات زواجا

أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد انفصالها عن زوجها بشكل رسمي، بعد علاقة زوجية استمرت نحو 10 سنوات.

وقالت الإعلامية ريهام سعيد في بيان: «أنا مش بحب أعلن الحاجات دي الحقيقة بس مضطرة، أنا بعلن عن انفصالي عن زوجي وأبو ابني بعد عشر سنين زواج، مع كل الأمنيات له بالتوفيق بإذن الله، الحمد لله».

وأكدت الإعلامية أن الانفصال تم بشكل هادئ ورسمي، مشيرة إلى أنها فضّلت خلال الفترة الماضية عدم الحديث عن حياتها الشخصية أو إظهار تفاصيلها عبر الإعلام أو السوشيال ميديا.

وجاء إعلان الانفصال بعد سنوات من الزواج، حيث عُرفت ريهام سعيد بحرصها على إبقاء حياتها الأسرية بعيدة عن الأضواء، قبل أن تفاجئ جمهورها بهذا الإعلان.

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