الشامي يعتذر لجمهوره ويعدهم بنسخة فنية وإنسانية أفضل

وجّه الفنان السوري الشاب الشامي رسالة مؤثرة إلى جمهوره عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس».





وقدّم الشامي اعتذارًا صريحًا عن أي تصريحات أو مواقف سابقة قد تكون سببت خيبة أمل لبعض متابعيه، مؤكدًا أنه يمر بمرحلة نضج وتعلّم مستمر من تجاربه الفنية والحياتية.





وأعرب الشامي عن امتنانه الكبير للدعم الذي تلقاه منذ بداياته، مشيرًا إلى أن النجاح السريع الذي حققه خلال السنوات الأخيرة جاء مصحوبًا بتحديات ودروس مهمة ساعدته على تطوير نفسه.



وقال في رسالته إنجازات بالجملة بفضل جمهوره، مضيفًا أنه يعتذر عن أي موقف أو تصريح لم يكن على قدر المسؤولية، مؤكدًا أنه يسعى دائمًا ليكون أكثر وعيًا ونضجًا.

وأضاف: «عم أكبر قدام عيونكم، ومشوارنا لسه طويل ومليء بالأشياء الجميلة، ووعدي لكم أن أكون دائمًا نسخة أفضل من نفسي فنيًا وإنسانيًا».

ولاقت رسالة الشامي تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بصراحته واعتذاره العلني، معتبرين أن هذه الخطوة تعكس نضجًا فنيًا وشخصيًا، وتعزز من مكانته لديهم.

ويُذكر أن الشامي حقق نجاحًا لافتًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بأغنيته «يا ليل ويالعين» التي حققت انتشارًا واسعًا، إلى جانب أعماله الحديثة التي واصلت تصدّر الترند في أكثر من دولة عربية.

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