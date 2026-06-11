بعد 16 عاما.. شاكيرا تعود إلى مسرح حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026

تستعد النجمة الكولومبية شاكيرا للعودة إلى أجواء كأس العالم من جديد، من خلال مشاركتها في حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد غياب دام 16 عامًا منذ آخر ظهور لها في افتتاح مونديال 2010 بجنوب إفريقيا.

وترتبط شاكيرا بذكريات استثنائية لدى عشاق كرة القدم، بعدما شاركت في حفل افتتاح مونديال 2006 بألمانيا، قبل أن تحقق نجاحًا عالميًا غير مسبوق في نسخة 2010 من خلال أغنيتها الشهيرة «واكا واكا»، التي أصبحت واحدة من أكثر الأغاني الرياضية انتشارًا في تاريخ البطولة.

ومن المنتظر أن تقدم شاكيرا خلال افتتاح كأس العالم 2026 عرضًا فنيًا مميزًا، في ظهور جديد يعزز علاقتها التاريخية بالحدث الكروي الأكبر عالميًا، وسط ترقب جماهيري واسع لما ستقدمه على المسرح.

نجوم عالميون أضاءوا حفلات افتتاح المونديال

شهدت النسخ السابقة من كأس العالم مشاركة عدد من أبرز نجوم الغناء حول العالم. ففي بطولة كأس العالم 2022 في قطر، أحيا حفل الافتتاح المغني الكوري الجنوبي جونغكوك، عضو فرقة «بي تي إس»، إلى جانب الفنان القطري فهد الكبيسي، حيث قدما الأغنية الرسمية «حالمون».

أما في مونديال 2018 بروسيا، فقد شارك المغني البريطاني روبي ويليامز إلى جانب مغنية الأوبرا الروسية آيدا غاريفولينا، في عرض جمع بين الموسيقى الحديثة والطابع الكلاسيكي.

وفي كأس العالم 2014 بالبرازيل، قدم كل من جينيفر لوبيز وبيتبول وكلوديا ليتي عرضًا موسيقيًا مميزًا عكس أجواء البطولة والثقافة البرازيلية النابضة بالحياة.

وتبقى عودة شاكيرا إلى حفلات كأس العالم واحدة من أبرز الأحداث الفنية المرتبطة بالبطولة، خاصة أنها صاحبة واحدة من أكثر الأغاني الخالدة في تاريخ المونديال، والتي لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حتى اليوم.

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