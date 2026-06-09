هل تم قتلها بالخطأ؟ أسرة سهام جلال تبحث في ملابسات وفاتها



تواصل أسرة الفنانة الراحلة سهام جلال مراجعة تفاصيل حالتها الصحية قبل وفاتها، للوقوف على ملابسات العلاج الذي خضعت له.

وبحسب معلومات متداولة، بدأت الأسرة دراسة الملف الطبي الكامل للفنانة الراحلة، والذي يتضمن التقارير الخاصة برحلة علاجها داخل المستشفى، إلى جانب تفاصيل الجراحة الأخيرة التي أجرتها قبل وفاتها مطلع يونيو الجاري.

وتسعى العائلة إلى الاستعانة بعدد من الأطباء والاستشاريين المتخصصين لفحص الملف الطبي ومراجعة الإجراءات العلاجية التي تم اتخاذها، والتأكد من مدى توافقها مع الأصول والمعايير الطبية المعمول بها، قبل تحديد موقفها بشأن اتخاذ أي إجراءات قانونية محتملة.

وأشارت المعلومات إلى أن أفراد الأسرة لا يزالون يعيشون حالة من الحزن بعد رحيل الفنانة، خاصة أن العملية التي خضعت لها لم تكن، وفق المعطيات الأولية، من التدخلات الجراحية التي ترتبط عادة بمضاعفات تؤدي إلى الوفاة، وهو ما دفعهم إلى البحث عن الأسباب التي أدت إلى تدهور وضعها الصحي بصورة مفاجئة.

وكانت وفاة سهام جلال قد أحدثت حالة من التأثر داخل الوسط الفني، حيث حرص عدد من الفنانين وزملائها على نعيها واستعادة محطات من مشوارها الفني وعلاقاتها الإنسانية.

وخلال الفترة الأخيرة من حياتها، خضعت الفنانة الراحلة لرعاية طبية مكثفة داخل العناية المركزة بعد تراجع حالتها الصحية، وسط متابعة من فريقها المعالج، في الوقت الذي شهدت فيه منصات التواصل الاجتماعي دعوات واسعة لها بالشفاء من جانب جمهورها ومحبيها.

وتنتظر الأسرة نتائج مراجعة الملف الطبي والتقارير المتصلة بالحالة الصحية للفنانة الراحلة، من أجل تكوين صورة كاملة حول الأسباب التي سبقت وفاتها وتحديد الخطوات المقبلة

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