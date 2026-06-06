شمس الأغنية تختفي.. سر غياب نجوى كرم



أثار غياب الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن الساحة الفنية موجة تساؤلات واسعة على مواقع التواصل، وسط تباين في التفسيرات حول سبب ابتعادها.

وتصدر اسم نجوى كرم منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار سؤال “أين نجوى كرم؟”، وتداول هاشتاج يحمل اسمها، ما أعاد الجدل حول أسباب غيابها عن الظهور الإعلامي والحفلات الفنية في الفترة الأخيرة.

وتباينت آراء المتابعين بين من اعتبر أن الغياب يأتي في إطار استراحة فنية طبيعية، وبين من ربطه بتكهنات حول خضوعها لإجراء صحي أو تجميلي، فيما رأى آخرون أن فترة الابتعاد باتت أطول من المعتاد بالنسبة لفنانة بحجمها وشعبيتها.

وفي سياق النقاش، كتب الإعلامي اللبناني راغب حلاوي أن فترات الابتعاد أمر طبيعي في حياة النجوم، مشيرًا إلى أن بعض الفنانين العالميين، مثل أديل، اختاروا التوقف مؤقتًا للعودة بشكل أقوى، مؤكدًا أن الغياب لا يعني تراجعًا بل قد يكون خيارًا شخصيًا.

في المقابل، عبّر جمهور نجوى كرم عن قلقه من استمرار الغياب دون أي توضيح رسمي، مطالبينها برسالة تطمئنهم أو ظهور يفسر سبب الابتعاد، خاصة مع ارتباط اسمها بتاريخ طويل من الحضور الفني القوي.

كما أشار بعض المتابعين إلى أن الساحة الفنية تبدو مختلفة في ظل غيابها، معتبرين أن حضورها كان يصنع حالة خاصة يصعب تعويضها بسهولة، ما زاد من حجم التساؤلات حول موعد عودتها.

ورغم كثرة التكهنات، لم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من نجوى كرم توضح أسباب ابتعادها عن الأضواء، ما أبقى باب الجدل مفتوحًا على مختلف الاحتمالات

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