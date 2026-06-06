سوزان بويل تودع الغناء.. ألبوم أخير وفيلم سيرة ذاتية قبل الاعتزال

تستعد المغنية البريطانية سوزان بويل لإنهاء مسيرتها الفنية بعد 17 عامًا من النجاح، عبر ألبوم أخير وفيلم يوثق رحلتها.

ويأتي القرار بعد سنوات صعبة واجهت خلالها بويل تداعيات السكتة الدماغية التي تعرضت لها عام 2022، والتي أثرت على قدرتها على الكلام والغناء، قبل أن تتمكن تدريجيًا من استعادة صوتها وثقتها بنفسها عبر جلسات علاج وتأهيل طويلة.

وأكدت بويل أن الألبوم الجديد سيكون آخر أعمالها الفنية، مشيرة إلى أنها ترغب في الابتعاد نهائيًا عن الأضواء بعد الانتهاء من المشروعين، معتبرة أن الوقت حان لإغلاق فصل طويل من حياتها المهنية التي شهدت نجاحات استثنائية وتحديات قاسية.

وتحوّلت سوزان بويل إلى ظاهرة عالمية منذ مشاركتها في برنامج Britain’s Got Talent عام 2009، بعدما أبهرت الجمهور بأدائها لأغنية “I Dreamed A Dream”، لتصبح خلال أيام واحدة من أشهر الأصوات الغنائية في العالم.

ورغم النجاح الكبير، تحدثت بويل عن الضغوط النفسية التي صاحبت شهرتها المفاجئة، مؤكدة أن برامج المواهب في ذلك الوقت لم تكن توفر الدعم النفسي الكافي للمشاركين، خاصة مع التغطية الإعلامية المكثفة والانتقادات التي واجهتها.

كما دعت الفنانة البريطانية إلى ضرورة توفير دعم نفسي أكبر للمشاركين في برامج الواقع والمواهب، مشيرة إلى أن الشهرة السريعة قد تفرض تحديات صعبة على المتسابقين.

وفي سياق متصل، استعاد المنتج البريطاني سايمون كاول ذكريات لقائه الأول مع بويل خلال اختبارات البرنامج، معترفًا بأنه أخطأ في الحكم عليها قبل أن تبدأ الغناء، مؤكدًا أن قصتها أصبحت درسًا مهمًا ضد الأحكام المسبقة.

وخلال السنوات الأخيرة، واصلت بويل تواصلها مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أطلقت مجموعة من المنتجات التي تحمل اسمها احتفالًا بمرور 17 عامًا على انطلاقتها الفنية.

ومع اقتراب طرح ألبومها الأخير وفيلم سيرتها الذاتية، تستعد سوزان بويل لتوديع الساحة الفنية بعد رحلة استثنائية صنعت خلالها واحدة من أكثر قصص النجاح إلهامًا في عالم الموسيقى الحديثة.

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