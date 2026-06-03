٩ أبناء من ٣ علاقات.. ميل غيبسون بعيدًا عن هوليوود 

ملامح الحياة العائلية للنجم الأمريكي ميل غيبسون تجمع بين مسيرة سينمائية بارزة وأسرة كبيرة تضم تسعة أبناء من ثلاث علاقات مختلفة.

يعرف النجم الأمريكي ميل غيبسون بأعماله السينمائية التي رسخت حضوره في هوليوود، إلا أن حياته الخاصة بعيدًا عن الكاميرات تكشف جانبًا آخر يتمثل في كونه أبًا لتسعة أبناء وبنات من ثلاث علاقات مختلفة، ضمن عائلة لافتة تحظى باهتمام متابعيه حول العالم.

ورغم حرصه على إبقاء تفاصيل حياته العائلية بعيدة عن التداول الإعلامي، فإن ظهور بعض أبنائه معه في مناسبات متفرقة يفتح المجال أمام الجمهور للتعرف إلى أفراد أسرته الممتدة عبر أجيال متعددة.

تفاصيل عائلة ميل غيبسون بين الفن والحياة الخاصة

بدأت قصة العائلة مع زوجته السابقة روبين مور، التي استمر زواجه منها نحو 29 عامًا، وأنجب خلالها سبعة أبناء هم: هانا، والتوأم كريستيان وإدوارد، ثم ويليام، ولويس، وميلو، وتوماس.

وتُعد الابنة الكبرى هانا من أكثر أبناء غيبسون استقرارًا على المستوى العائلي، إذ كوّنت أسرة خاصة بها وأصبحت أمًّا لستة أطفال، فيما اتجه بعض أشقائها إلى مجالات فنية وإبداعية مختلفة.

أما كريستيان فقد عمل خلف الكاميرا وشارك في عدد من الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية، في حين ابتعد شقيقه التوأم إدوارد عن صناعة الترفيه، متجهًا إلى عالم الفنون والحرف اليدوية عبر مشروع متخصص في الأثاث والأعمال الخشبية المعاد تدويرها.

ومن بين أبناء غيبسون الذين اختاروا السير في المجال الفني، يبرز لويس غيبسون كمخرج سينمائي، بينما اتجه ميلو إلى التمثيل بعد تجارب مهنية متنوعة، ليبدأ لاحقًا مسارًا فنيًا شارك فيه والده في بعض الأعمال.

بعد انفصاله عن روبين مور، دخل ميل غيبسون في علاقة مع الموسيقية الروسية أوكسانا غريغورييفا، وأنجب منها ابنته لوسيا عام 2009.

ورغم الخلافات القانونية التي رافقت الانفصال لاحقًا، بقيت لوسيا بعيدة نسبيًا عن الأضواء، مع اهتمام واضح بالفنون والرسم. وفي عام 2017، استقبل غيبسون ابنه الأصغر لارس من الكاتبة والمنتجة روزاليند روس، ليصبح بذلك الطفل التاسع في العائلة، مع فارق عمري كبير بينه وبين أشقائه الأكبر سنًا.

وخلال السنوات الأخيرة، نادرًا ما ظهر أبناء ميل غيبسون مجتمعين في مناسبات عامة، إلا أن بعض الفعاليات الفنية شهدت مرافقة أصغر أبنائه له على السجادة الحمراء، ما أعاد تسليط الاهتمام على عائلته الكبيرة التي تجمع بين مجالات الفن والإبداع والحياة الخاصة الهادئة.

ورغم تعقيدات حياته الشخصية وتعدد محطاتها، تشير مصادر مقربة إلى أن غيبسون يولي دور الأب أهمية كبيرة، ويحرص على الحفاظ على علاقته بأبنائه ودعمهم في مساراتهم المختلفة، بعيدًا عن الأضواء قدر الإمكان

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