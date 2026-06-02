أغنية جديدة من تايلور سويفت في فيلم Toy Story 5

حسمت تايلور سويفت مشاركتها في فيلم Toy Story 5 بإعلان أغنية جديدة ضمن أحداث العمل المنتظر، بالتزامن مع اقتراب موعد طرحه في دور السينما خلال يونيو/حزيران 2026.

كشفت النجمة العالمية تايلور سويفت عن مشاركتها الرسمية في فيلم Toy Story 5 عبر أغنية جديدة تحمل عنوان I Knew It, I Knew You، وذلك قبل أسابيع من عرض الفيلم المرتقب الذي يضم توم هانكس وتيم ألين، والمقرر طرحه يوم 19 يونيو/حزيران المقبل.

وأكدت تايلور سويفت ارتباطها بفيلم Toy Story 5 بعد أشهر من التكهنات التي أحاطت بالعمل، معلنة عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” موعد طرح أغنيتها الأصلية الجديدة يوم 5 يونيو/حزيران، لتكون ضمن أحداث الفيلم المنتظر.

تايلور سويفت تعلن تفاصيل أغنية الفيلم الجديدة

نشرت تايلور سويفت بياناً عبر حسابها الرسمي، أوضحت فيه أنها لطالما رغبت في كتابة أغنية مرتبطة بعالم Toy Story، الذي رافق طفولتها لسنوات طويلة، مشيرة إلى أنها بدأت العمل على الأغنية بعد مشاهدة النسخة الأولية من الفيلم.

وقالت سويفت إن قصة العمل دفعتها للتفاعل معه منذ اللحظة الأولى، مؤكدة أن ارتباطها بالمشروع جاء بشكل طبيعي بعد متابعتها تفاصيله الأولى.

جاء الإعلان الرسمي بعد فترة طويلة من التكهنات التي ربطت اسم تايلور سويفت بفيلم Toy Story 5، خاصة عقب ظهور عدّ تنازلي غامض على موقعها الإلكتروني خلال أبريل/نيسان الماضي، تضمن تصميماً مستوحى من أجواء عالم Toy Story قبل اختفائه لاحقاً.

كما ساهمت تصريحات متفرقة من بعض صناع الفيلم في زيادة الحديث حول احتمالية مشاركتها، ومن بينهم المخرجان كريس ستانتون وماكينا هاريس، إلى جانب المنتجة ليندسي كولينز.

ورغم أن كولينز كانت قد أوضحت في تصريحات سابقة أن الأغنية الموجودة بالنسخة النهائية من الفيلم لا تخص تايلور سويفت، فإن التكهنات استمرت خلال الأسابيع الماضية حتى الإعلان الرسمي عن مشاركتها.

تفاصيل جديدة عززت ارتباط سويفت بعالم Toy Story

ازدادت المؤشرات المرتبطة بمشاركة تايلور سويفت بعدما ظهرت تعديلات بصرية على غلاف ألبوم 1989 Taylor’s Version، تضمنت سحباً مستوحاة من عالم Toy Story، بالتزامن مع انتشار لوحات دعائية تحمل الأحرف TS في عدد من المدن.

كما ساهم حساب Pixar الرسمي في توسيع دائرة التكهنات بعد نشر مقطع لشخصية جيسي وهي ترقص أمام إحدى اللوحات الإعلانية، مع تعليق احتوى على تلميح غير مباشر لأغنية Shake It Off.

Toy Story 5 يضم أبطال الأجزاء السابقة

يشهد فيلم Toy Story 5 عودة عدد من نجوم الأجزاء السابقة، في مقدمتهم توم هانكس وتيم ألين وجوان كوزاك، الذين يعيدون تقديم شخصيات وودي وباز وجيسي ضمن أحداث الجزء الجديد.

ومع إعلان مشاركة تايلور سويفت بأغنية I Knew It, I Knew You، ارتفعت معدلات الترقب للفيلم الذي يُعد من أبرز الأعمال السينمائية المنتظرة خلال موسم صيف 2026.

