وائل كفوري بملامح مختلفة تمامًا.. والجمهور يتساءل: هل يُعاني من أزمة صحية؟

أثار الفنان اللبناني وائل كفوري موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره الأخير بملامح مختلفة ونحافة لافتة، ما دفع العديد من المتابعين إلى التساؤل حول حالته الصحية وتداول شائعات عن إصابته بمرض ما.

وتزامن الجدل مع انتشار الصورة الترويجية لأغنيته الجديدة، حيث اعتبر البعض أن التغيّر الكبير في مظهره قد يكون مؤشراً إلى مشكلة صحية، فيما ذهب آخرون إلى ترجيح أن الأمر مرتبط بخسارة وزن أو بأسلوب التصوير والإضاءة المستخدمة.

وفي خضم التكهنات، انتشرت معلومات غير مؤكدة تحدثت عن احتمال إصابته بمرض السكري، إلا أن أي جهة رسمية أو مقربة من الفنان لم تؤكد هذه الأنباء. كما شددت تقارير إعلامية على أن ما يُتداول يبقى في إطار الشائعات فقط.

من جهته، أكد المصوّر اللبناني سيلفستر رحمة أن الصورة حقيقية وليست ناتجة عن الذكاء الاصطناعي أو تعديلات مبالغ فيها، مشيراً إلى أن وائل كفوري يتمتع بصحة جيدة، وأن الاختلاف في ملامحه يعود إلى زاوية التصوير والإضاءة وخسارته بعض الوزن.

ويبقى الجدل مستمراً بين جمهور الفنان بانتظار أي توضيح مباشر منه يحسم التكهنات المتداولة حول سبب التغيّر اللافت في إطلالته الأخيرة.

