رسالة عن شهر العسل بخط الأميرة ديانا تظهر في مزاد جديد

مزاد بريطاني يعرض صورًا ورسائل نادرة من طفولة الأميرة ديانا تكشف تفاصيل شخصية من سنوات الدراسة المبكرة.

تستعد إحدى دور المزادات في بريطانيا لطرح مجموعة نادرة من الصور والرسائل الخاصة بالأميرة الراحلة ديانا، تكشف جانبًا شخصيًا من سنوات دراستها الأولى، وذلك ضمن مزاد علني يُقام مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتضم المجموعة أربع صور ملونة لم تُنشر سابقًا، تعود إلى الفترة التي درست فيها الأميرة ديانا بمدرسة “ويست هيث” للبنات بين عامي 1973 و1977، إلى جانب رسائل ومراسلات شخصية تبادلتها مع صديقة طفولتها كاثرين هانبري، التي احتفظت بهذه المقتنيات لسنوات طويلة.

وتظهر الصور ديانا في لحظات يومية بسيطة داخل المدرسة وخارجها، من بينها لقطات جمعتها بزميلاتها في ساحة المدرسة ومهجع الطالبات، ما يعكس تفاصيل من حياتها قبل انضمامها إلى العائلة المالكة.

كما تتضمن المجموعة بطاقة مكتوبة بخط اليد تحمل توقيع “ديانا (س)” في إشارة إلى اسم عائلتها “سبنسر”، إضافة إلى رسالة أخرى أرسلتها لاحقًا إلى صديقتها بعد زواجها من الملك تشارلز، تحدثت خلالها عن شهر العسل وبعض تفاصيل تجربتها الشخصية آنذاك.

وأكدت دار المزادات أن هذه المقتنيات تقدم صورة مختلفة عن حياة الأميرة ديانا في سنوات المراهقة، حيث تظهر كشخصية قريبة من محيطها الاجتماعي قبل تحولها إلى واحدة من أشهر الشخصيات العامة في العالم.

وتشمل المجموعة أيضًا برنامج قداس خاص أُقيم عام 1997 عقب وفاتها، في إضافة تمنح الأرشيف بعدًا تاريخيًا يوثق جانبًا من الفترة التي أعقبت رحيلها.

ومن المقرر عرض المجموعة ضمن مزاد فني يوم 7 يوليو/ تموز، وسط تقديرات أولية تشير إلى أن قيمتها قد تصل إلى عدة آلاف من الدولارات، مع توقعات باهتمام واسع من هواة جمع المقتنيات الملكية والمواد التاريخية النادرة

