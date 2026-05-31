أفرا ساراتش أوغلو تكشف سبب مغادرتها العائلة هي الامتحان

حسمت الممثلة التركية أفرا ساراتش أوغلو الجدل الدائر حول مغادرتها مسلسل «العائلة هي الامتحان»، مؤكدة أن انتهاء مشاركتها في العمل كان جزءًا من الخطة الدرامية المتفق عليها منذ البداية، نافيةً الشائعات التي تحدثت عن وجود خلافات بينها وبين بطل المسلسل كينان إميرزالي أوغلو.

وجاءت تصريحاتها خلال حضورها حفلًا في إسطنبول، حيث وصفت تجربتها في المسلسل بالإيجابية والممتعة، مشيرةً إلى أنها تستعد لأخذ فترة من الراحة بعد انتهاء دورها. وأوضحت أن شخصيتها وصلت إلى نهايتها الدرامية، ما استدعى مغادرتها العمل.

كما أكدت أن عقدها كان ينص على المشاركة لموسم واحد فقط، وهو ما كان متفقًا عليه منذ البداية، الأمر الذي ينفي التكهنات التي رافقت انسحابها من المسلسل خلال الفترة الماضية.

وعلى صعيد آخر، لفتت أفرا الأنظار بإطلالة نشرتها خلال عطلتها الصيفية في إسبانيا، كما تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة لها برفقة رجل الأعمال التركي بويراز يوسما أوغلو في مدريد، ما أعاد الحديث عن طبيعة العلاقة التي تجمعهما وسط تكهنات إعلامية متواصلة.

