محمد رمضان يواجه سلسلة أزمات فنية في مايو 2026

تعرّض الفنان المصري محمد رمضان خلال شهر مايو/ أيار 2026 لعدة أزمات متتالية، شملت الجانب السينمائي والحفلات الغنائية، بعد قرارات أثرت على بعض مشاريعه الفنية داخل وخارج مصر.

سحب فيلم “أسد” من دور العرض

شهدت الأيام الماضية سحب فيلم «أسد» من عدد من دور العرض السينمائية، لصالح عمل آخر منافس حقق حضوراً أكبر في شباك التذاكر، وهو ما انعكس على تواجد الفيلم في قاعات العرض وأثار تساؤلات حول مستقبله التجاري خلال الفترة المقبلة.

إلغاء حفل نيويورك

كما واجه محمد رمضان تطوراً جديداً بإلغاء الحفل الغنائي الذي كان مقرراً إحياؤه في مدينة نيويورك، دون تقديم العرض في الموعد المحدد مسبقاً، الأمر الذي أثار تساؤلات بين جمهوره حول أسباب الإلغاء.

إلغاء حفل مسرح دولبي في كاليفورنيا

ولم تتوقف التغييرات عند هذا الحد، إذ تم إلغاء الحفل المقرر إقامته يوم 6 يونيو/ حزيران 2026 على مسرح دولبي في ولاية كاليفورنيا، ليواجه الفنان بذلك تغييراً جديداً في خطته الفنية داخل الولايات المتحدة.

وتعكس هذه التطورات المتتابعة حالة من التبدل في جدول نشاط محمد رمضان خلال الفترة الحالية، سواء على مستوى العروض السينمائية أو الجولات الغنائية الخارجية.

