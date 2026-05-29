حقيقة وفاة الفنان عبدالله الرويشد

تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة أخبارًا تزعم وفاة الفنان الكويتي عبدالله الرويشد عن عمر 64 عامًا، وذلك بعد تداول معلومات مرتبطة بوعكته الصحية الأخيرة.

لكن مصادر إعلامية في الكويت والسعودية نفت هذه الأنباء بشكل واضح، مؤكدة أن الفنان لا يزال على قيد الحياة وأن حالته الصحية مستقرة ولا تشهد أي تدهور جديد.

وأوضحت المصادر أن الرويشد يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي بشكل منتظم، والذي يشمل جلسات علاج طبيعي تحت إشراف فريق طبي متخصص، بهدف دعم تحسّن حالته الصحية تدريجيًا. وأضافت أن وضعه مستقر حاليًا ويخضع لمتابعة طبية دقيقة.

كما أشارت التقارير إلى أن الفنان ظهر في بعض المناسبات العائلية والفنية المحدودة مؤخرًا، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في حالته وطمأنينة حول وضعه الصحي العام.

وكان الرويشد قد مرّ بوعكة صحية قبل نحو عامين، نُقل على إثرها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، وسط حديث سابق عن احتمال تعرضه لجلطة دماغية، ما أدى إلى تأجيل بعض نشاطاته الفنية في ذلك الوقت.

وقد لاقت حالته الصحية سابقًا تفاعلًا واسعًا من الوسط الفني والجمهور، الذين عبّروا عن دعمهم الكبير وتمنياتهم له بالشفاء والعودة إلى الساحة الفنية قريبًا.

