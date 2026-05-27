بقصات بقصات جريئة.. إطلالات لافتة للنجمات في حفل جوائز الموسيقى الأمريكية 2026

شهدت سجادة حفل جوائز الموسيقى الأمريكية 2026 حضوراً لافتاً للنجمات بإطلالات جمعت بين الجرأة والطابع العصري والتفاصيل الدرامية.

خطف الحفل، الذي أُقيم في مدينة لاس فيغاس، الأنظار مع ظهور مجموعة من أبرز نجمات العالم بإطلالات متنوعة على السجادة الحمراء، حيث حضرت التصاميم الجريئة والقصات العصرية والتفاصيل الدرامية التي عكست اتجاهات الموضة الحالية بأساليب مختلفة.

تيانا تايلور بإطلالة بنفسجية

ظهرت تيانا تايلور بفستان بنفسجي مصنوع من قماش شفاف منح الإطلالة خفة وانسيابية واضحة. وجاء الفستان بقصة مكشوفة الكتفين مع شق مرتفع عند الساق، إضافة إلى وشاح متناسق أضفى على الإطلالة طابعاً أنيقاً بتفاصيل لافتة.

هيلاري داف بإطلالة فضية

اعتمدت هيلاري داف فستاناً فضياً بطابع مستقبلي، تميز بقصة مفتوحة عند منطقة الصدر وتصميم واسع وانسيابي منح الإطلالة حركة ناعمة، بينما عزز اللون الفضي الطابع العصري للتصميم.

كريسي تيغن بفستان برتقالي

اختارت كريسي تيغن فستاناً باللون البرتقالي تميز بقماش ذي طابع شبكي أضاف بعداً عصرياً إلى التصميم. وجاء الفستان مكشوف الكتفين مع قصة ضيقة أبرزت القوام بأسلوب ناعم.

إيجيه بفستان دراماتيكي

تألقت إيجيه بفستان أخضر زيتي جاء بياقة عالية وقصة طويلة واسعة بأسلوب ملتف منح التصميم حضوراً لافتاً. كما نسقت مع الإطلالة قفازات طويلة زرقاء وساعة بارزة أضافت لمسات عصرية.

كوين لطيفة بمعطف فرو

اختارت كوين لطيفة معطف فرو ضخماً باللونين الرمادي المائل للبيج والأبيض، ونسقته مع حزام أبيض عريض عند الخصر أضفى على الإطلالة أناقة كلاسيكية.

ميا كالابريزي تعيد فستاناً شهيراً

أعادت ميا كالابريزي ارتداء فستان أرشيفي شهير سبق أن ظهرت به جينيفر لوبيز خلال حفل الغرامي عام 2000. وجاء التصميم بقصة جريئة مع تنورة واسعة ومفتوحة أعادت أجواء موضة الألفينات.

ري آمي بإطلالة قصيرة

ظهرت ري آمي بفستان قصير تميز بقصة مفتوحة عند الصدر مع تفاصيل وردية من الكشاكش والورود البارزة، جامعاً بين الطابع الحيوي واللمسات الأنثوية.

كارول جي بإطلالة سوداء

اختارت كارول جي تصميماً جريئاً تألف من قطعة علوية سوداء بقماش مشبك مع تنورة واسعة منخفضة الخصر، وجمعت الإطلالة بين الطابع العصري والتفاصيل المسرحية.

كما ظهر خلال الحفل فستان شبابي عصري بلغ سعره 88 دولاراً، وكان من بين الإطلالات التي لفتت الأنظار على السجادة الحمراء.جريئة.. إطلالات لافتة للنجمات في حفل American Music Awards 2026

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.