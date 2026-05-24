بيسان إسماعيل ترد على السخرية بعد خطأ نطق اسم مهرجان كان: استفدت من التجربة

ردّت الفنانة السورية بيسان إسماعيل على موجة السخرية التي تعرّضت لها عقب تداول مقطع فيديو أخطأت فيه بنطق اسم مهرجان كان السينمائي، مؤكدة أن الأمر كان مجرد خطأ لغوي غير مقصود.

وفي فيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت بيسان أنها قرأت رسالة الترحيب الخاصة بالمهرجان باللغة الإنجليزية، لذلك لفظت الاسم بالطريقة الإنجليزية المعتادة، قبل أن تكتشف لاحقًا أن بعض الحروف في اللغة الفرنسية لا تُنطق كما تُكتب.

وأكدت أنها تعاملت مع الانتقادات بروح مرحة، معتبرة أن ما حدث شكّل بالنسبة لها “معلومة جديدة” استفادت منها، مشددة على أن الضجة التي أُثيرت لم تؤثر على ثقتها بنفسها.

وتفاوتت ردود فعل المتابعين بين من رأى أن الخطأ طبيعي لشخص لا يتحدث الفرنسية، ومن اعتبر أن حجم الهجوم كان مبالغًا فيه، فيما رأى آخرون أن الواقعة أظهرت محدودية إلمامها باللغتين الفرنسية والإنجليزية.

وتواصل بيسان إسماعيل نشاطها الفني والإعلامي، بالتزامن مع مشاركاتها المتزايدة في فعاليات فنية عربية ودولية.

