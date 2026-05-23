جيسي جي تعلن تعافيها الكامل من السرطان

كشفت النجمة البريطانية جيسي جي عن تعافيها الكامل من مرض السرطان، بعد رحلة علاج استمرت قرابة عام، خاضت خلالها تحديات صحية ونفسية صعبة، وذلك عبر مقطع فيديو نشرته من داخل إحدى العيادات الطبية.

وظهرت جيسي جي في الفيديو أثناء خضوعها لفحص دوري وأشعة رنين مغناطيسي (MRI)، للاطمئنان على حالتها الصحية والتأكد من شفائها التام، حيث حاولت الحفاظ على معنويات مرتفعة حتى ظهور النتائج النهائية.

وأرفقت النجمة الفيديو برسالة مؤثرة أعلنت خلالها الخبر السعيد لجمهورها، قائلة: «لقد وصلت النتائج، وأنا خالية من السرطان! بكيت لساعات، ثم تنفست الصعداء لأول مرة منذ عام كامل».

وكانت جيسي جي قد أعلنت إصابتها بسرطان الثدي في مراحله المبكرة خلال عام 2025، قبل فترة قصيرة من طرح أغنيتها No Secrets، كما كشفت لاحقًا عن خضوعها لعملية استئصال للثدي ضمن رحلة علاجها.

وحرصت الفنانة البريطانية طوال الفترة الماضية على مشاركة متابعيها تفاصيل تجربتها العلاجية بشفافية، في محاولة لدعم مرضى السرطان وتشجيعهم على مواجهة المرض وتجاوز تحدياته.

