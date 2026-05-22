روتاري مونتريال يطلق تحديًا سينمائيًا للشباب اللبناني في كندا

ينظم نادي “روتاري” في مونتريال ومهرجان الفيلم اللبناني في كندا، في السادس من حزيران المقبل، مسابقة الأفلام للشباب، وهي تجربة سينمائية تنظم خلال يوم واحد، تستهدف الشابات والشبان المهتمين/ات بصناعة الأفلام والسرد القصصي.

واوضحت رئيسة النادي ميريام الصياح في بيان، ان “المسابقة تتيح للمشاركات والمشاركين العمل ضمن فرق لإنتاج فيلم قصير (حوالي 5 دقائق) مستوحى من أحد مجالات تركيز روتاري السبعة (بناء السلام ومنع النزاعات، الوقاية من الأمراض وعلاجها، المياه والصرف الصحي والنظافة (WASH)، صحة الأم والطفل، التعليم الأساسي ومحو الأمية، التنمية الاقتصادية والمجتمعية، حماية البيئة”.

ولفتت الى أن “التجربة تشمل جميع مراحل الإبداع، من توليد الأفكار إلى التصوير والمونتاج، باستخدام أدوات متاحة مثل الهواتف الذكية”.

وأعلنت أن هذه المبادرة تهدف إلى: تعزيز روح المجتمع والانتماء من خلال العمل التعاوني، تعريف المشاركات والمشاركين بالسرد السمعي البصري والتعبير الإبداعي

تشجيع التفكير النقدي حول القضايا الاجتماعية والإنسانية اكتشاف وتنمية المواهب الإبداعية الناشئة”.

