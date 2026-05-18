المحكمة العليا الإسبانية تبرّئ شاكيرا وتُلزم الدولة بإعادة عشرات الملايين لها

قضت المحكمة العليا في إسبانيا بتبرئة النجمة الكولومبية شاكيرا من تهم الاحتيال الضريبي المرتبطة بإقامتها الضريبية خلال السنوات الماضية، في قرار يُعدّ تحولاً كبيراً في واحدة من أبرز القضايا الضريبية التي شغلت الرأي العام الإسباني والعالمي.

وبحسب وثيقة قضائية اطّلعت عليها وكالة “رويترز”، أمرت المحكمة وزارة الخزانة الإسبانية بإعادة أكثر من 60 مليون يورو، أي ما يقارب 69.8 مليون دولار، إلى شاكيرا، وتشمل هذه المبالغ الضرائب والغرامات والفوائد التي كانت قد دفعتها سابقاً خلال مسار القضية.

وتعود القضية إلى اتهام السلطات الإسبانية للمغنية الشهيرة بعدم دفع ضرائب مستحقة بين عامَي 2012 و2014، إذ اعتبرت النيابة أنها كانت تقيم فعلياً في إسبانيا لأكثر من 183 يوماً سنوياً، ما يفرض عليها دفع الضرائب هناك، بينما أكدت شاكيرا في دفاعها أنها كانت تقيم خارج البلاد خلال تلك الفترة وأن مركز حياتها المهنية والشخصية لم يكن مستقراً بالكامل في إسبانيا.

وشهد الملف القضائي متابعة إعلامية واسعة، خاصة بعدما كانت شاكيرا قد توصّلت في وقت سابق إلى تسوية مالية مع الادعاء لتجنّب محاكمة طويلة واحتمال صدور حكم بالسجن، قبل أن يأتي قرار المحكمة العليا الأخير لينهي القضية لصالحها بشكل نهائي.

ويُتوقع أن يثير الحكم جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والمالية في إسبانيا، نظراً لحجم المبالغ المعادة وللطبيعة الحساسة لقضايا التهرب الضريبي التي طالت عدداً من المشاهير والرياضيين خلال السنوات الأخيرة.

