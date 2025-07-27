عبير نعمة تُبدع في “إهدنيات”: أمسية حالمة تجمع الشرق والغرب

في أمسية عنوانها الرقي الفني والتنوع الثقافي، أحيَت الفنانة عبير نعمة حفلاً ساحرًا ضمن مهرجان “إهدنيات” الدولي، قدّمت فيه مزيجًا من الأغاني الشرقية والغربية، لتأخذ الجمهور في رحلة حالمة بين الشرق والغرب، في عرض موسيقي استثنائي ملأ مدرجات إهدن دفئًا وتفاعلاً.

تنوّع لغوي وموسيقي مبهر

قدّمت نعمة مجموعة من أشهر أعمالها منها: قهوة، وينك، لعندو بروح، من بعدك، وبصراحة، إلى جانب روائع من المكتبة الموسيقية العربية مثل: أكذب عليك، نقّيلي أحلى زهرة، شبّاك حبيبي.

وغنّت بلغات عدّة، فكان للحضور موعد مع “Mon Hymne à l’Amour” بالفرنسية، و“Somewhere Only We Know” بالإنجليزية، واختتمت التعدد الثقافي بأداء مدهش للأغنية الآشورية التراثية “O Habibo” وسط تفاعل كبير من الجمهور.

ميدلي خاص ولوحات راقصة

تألقت عبير في ميدلي ختامي ضمّ يا ترى، بعدني بحبك، حكايي، وإحساسي، أعيد توزيعها خصيصًا لـ”إهدنيات”، ورافقتها لوحات راقصة حيّة، ما حوّل المسرح إلى لوحة فنيّة حيّة تخاطب الحواس.

إطلالة مبهرة وتكريم للفن اللبناني

بإطلالة أنيقة من توقيع كريكور جابوتيان، المصمم اللبناني الأرمني العالمي، زادت عبير الأمسية تألقًا. وقد شكّل الحفل، كما وصفه الحضور والنقّاد، أحد أبرز عروض الصيف الفني في لبنان.

تحية لإهدنيات

في كلمتها على المسرح، قالت عبير: “إهدنيات من أهم المهرجانات الفنية الدولية في لبنان والعالم العربي”، مؤكدة مرة جديدة أنها في كل إطلالة تُثبت قدرتها على تقديم حالة فنية متكاملة تلامس الإحساس وتخاطب الروح.

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