في أمسية طربية ملؤها الحيوية والحضور الآسر، التقت شمس الأغنية العربية نجوى كرم بجمهورها في مدينة إسطنبول، من على خشبة مركز مؤتمرات هاليج، وسط تفاعل واسع من الجاليات العربية المقيمة والزائرة إلى تركيا.

بالصور: نجوى كرم تُشعل إسطنبول بليلة طربية ساحرة وتستعد للقاء جمهور قرطاج في أغسطس https://t.co/RBsfJGpX80 pic.twitter.com/AJAQwXbU4D — Cedar News (@cedar_news) July 27, 2025

قدّمت نجوى باقة من أغنياتها التي لم يتوقف الحاضرون عن مشاركتها الغناء والتصفيق طوال السهرة، في مشهد يُجسّد العلاقة الفريدة التي تجمعها بجمهورها العربي من مختلف البلدان.

تنقلت خلال الحفل بين المواويل العذبة وأغنيات الدبكة المليئة بالحيوية، كما قدّمت أغنيات من ألبومها الجديد “حالة طوارئ”، لامست بها قلوب الحاضرين وسط أجواء احتفالية دافئة ولافتة.

وشاركها الحفل الفنان اللبناني آدم، حيث قدّم مجموعة من أغنياته المعروفة، وكان حضوره مكمّلًا لأمسية حملت طابعًا فنيًا متنوعًا، جمع بين الإحساس والنغمة، في حفلٍ نظمته وأعدّته باحترافية عالية شركة “مومنتس إيفنتس”.

ومن إسطنبول، تتوجّه نجوى كرم إلى تونس لإحياء أمسية جماهيرية ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في دورته لعام 2025، وذلك مساء 9 أغسطس 2025، على خشبة المسرح الأثري الشهير، وسط توقّعات بحضور كثيف من جمهورها في تونس والمغرب العربي.

تواصل نجوى كرم، من خلال سلسلة حفلاتها، تثبيت مكانتها كأحد أبرز الأسماء في الساحة الغنائية العربية، بصوتها المتفرّد، وحضورها الذي يسكن قلوب جمهورها منذ عقود.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.