انهيار فيروز بعد وفاة إبنها زياد الرحباني… وفريق طبي إلى منزلها

بيروت – دخلت السيّدة فيروز، أيقونة الغناء اللبناني والعربي، في حالة انهيار عصبي مؤقت عقب تلقيها نبأ وفاة نجلها الوحيد، الموسيقي والمبدع الكبير زياد الرحباني، بحسب ما أفادت مصادر إعلامية محلية.

ووفقًا لشهود عيان، فقد شوهد فريق طبي يتوجه إلى منزل فيروز في منطقة الرابية – بيروت، وسط أجواء من الحزن والصدمة التي خيّمت على عائلتها والمقرّبين منها.

الراحلان، زياد ووالدته فيروز، كانا يشكّلان ثنائيًا فنيًا فريدًا على الساحة الموسيقية العربية. فقد لحّن زياد أغنيته الأولى “سألوني الناس” لوالدته وهو لا يزال في سن المراهقة، في فترة مرض والده الموسيقار عاصي الرحباني.

وعلى مدى العقود التالية، قدّم زياد عشرات الأعمال التي أصبحت من أبرز ما غنّته فيروز، مثل:

“كيفك إنت”

“قهوة”

“عودك رنان”

“ولا كيف”

زياد لم يكن مجرد ملحن أو شاعر، بل كان مرآة فنية نادرة لفيروز، وقد أدخل عبرها أنماطًا جديدة من الموسيقى السياسية والاجتماعية إلى الأغنية العربية.

وتتجه الأنظار الآن إلى وضع السيدة فيروز الصحي، وسط مطالبات من جمهورها ومحبيها حول العالم بالدعاء لها بالصبر والسلام في هذا المصاب الجلل

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