سانت ليفانت يوقف حفله في البترون احتجاجًا على سحب علم فلسطين من أحد الحضور

توقّف نجم الراب الفلسطيني العالمي سانت ليفانت عن أداء عرضه خلال حفله في مدينة البترون، ضمن فعاليات مهرجانات البترون 2025، احتجاجًا على قيام أحد المنظمين بسحب العلم الفلسطيني من أحد أفراد الجمهور.

وخلال تقديمه إحدى أغنياته، لاحظ ليفانت ما حصل في الصفوف الأمامية، فبادر إلى التوقف عن الغناء وسأل بغضب:

“لماذا أخذت العلم الفلسطيني؟ هل ممنوع العلم الفلسطيني؟ كيف يعني ذلك؟”، في موقف أثار تفاعل الحاضرين الذين ردّدوا هتافات “فلسطين حرة” دعمًا لموقفه.

ووصف ليفانت الحادثة بـ”المحرجة”، معلنًا رفضه الاستمرار في العرض قائلاً: “آسف، لكن إن كان العلم الفلسطيني ممنوعًا، فأنا سأعتذر”، قبل أن يوجّه كلامه إلى فرقته الموسيقية معتذرًا عن عدم رغبته في متابعة الحفل.

من جهته، طالب أحد أعضاء فرقته بإعادة العلم، قائلاً بصوت مرتفع: “أرجِع العلم”.

وبعد إعادة العلم إلى الشخص المعني، عاد سانت ليفانت إلى المسرح واستأنف عرضه وسط تصفيق حار وتفاعل واسع من الجمهور، ليختم موقفه بالقول: “فلسطين ولبنان بلد واحد”.

ويُذكر أن مهرجانات البترون 2025 تشهد سلسلة من العروض الفنية والثقافية المتنوعة على مدار فصل الصيف، بمشاركة فنانين لبنانيين وعالميين

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