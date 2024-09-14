وديع الشيخ للسوري حسام جنيد: كَرتك انحرق في بلدك

في أول رد علني له على تصريحات الفنان السوري حسام جنيد، خرج الفنان اللبناني وديع الشيخ عن صمته، وهاجم جنيد بكلمات حادة خلال إحدى الحفلات التي كان يحييها.

ولم يتردد وديع الشيخ بوصف حسام جنيد بـ”عرة الرجالة”، معبّرًا عن غضبه واستيائه مما أسماه محاولات جنيد لاستغلال اسمه في إثارة الجدل.

وقال الشيخ للحضور “أي شخص يريد أن يلمع يتحدث عن وديع الشيخ”، في إشارة إلى أن حسام جنيد يحاول كسب الانتباه على حسابه.

وأضاف الشيخ في هجومه على جنيد قائلًا “كرتك انحرق في بلدك”، في تعبير عن فقدان جنيد شعبيته في سوريا، وختم الشيخ حديثه بالتأكيد للروابط القوية بين الشعبين اللبناني والسوري، مؤكدًا أن “اللبنانيين والسوريين إخوة”، ومشددًا على أهمية الوحدة بين البلدين رغم الخلافات الشخصية.