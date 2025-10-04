✨ بيرلا حرب تُتوَّج ملكة جمال لبنان 2025 في ليلةٍ لبنانيةٍ استثنائية ✨

في أمسيةٍ مبهرةٍ احتفت بالجمال والأناقة، تُوِّجت بيرلا حرب، ابنة بلدة المعماريّة في جنوب لبنان، بلقب ملكة جمال لبنان 2025، خلال الحفل الذي أُقيم مساء السبت الموافق 4 أكتوبر، ونُقل مباشرة عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال (LBCI).

وعلى أنغام الأغنية الخالدة «للصبية الملكة تاج وسُلطان» للشاعر الكبير الراحل منصور الرحباني، سارت الملكة الجديدة على المسرح بخطواتٍ واثقة، تجسّد أحلام الصبايا اللبنانيات بلحظة التتويج المكلّلة بالفخر والرقيّ.

تألّقت بيرلا بفستانٍ أنيق من تصميم المصمّم اللبناني العالمي نيكولا جبران، يفيض فخامةً وأنوثة، فيما زُيِّن رأسها بتاجٍ مهيب من مجوهرات معوّض، صُمّم على شكل الأرزة اللبنانية، ومرصّعٍ بالماس والأحجار الكريمة التي تعبّر عن ألوان العلم اللبناني، في رمزٍ وطنيّ يجمع بين الجمال والهوية.

ليلةٌ لبنانيةٌ استثنائية جمعت بين الفن والإبداع والأنوثة، لتُضيف بيرلا حرب صفحةً جديدة في سجل ملكات الجمال اللواتي حملن اسم لبنان إلى المحافل الدولية

