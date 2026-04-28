وكيل أعمال هاني شاكر يكشف: كان يخفي ألمه عن الجميع

كشف مدير أعمال الفنان هاني شاكر، خضر عكنان، عن تفاصيل مؤثرة تتعلق بالحالة الصحية للنجم المصري، مشيراً إلى أنه كان يُخفي معاناته وآلامه عن المقربين منه حرصاً على عدم إثقالهم بالقلق.

وأوضح عكنان، في رسالة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المرحلة الحالية تُعد من أصعب الفترات التي مرّ بها، لافتاً إلى أن ما يعيشه الجميع من قلق وعجز يعكس حجم التحديات النفسية والإنسانية التي ترافق الأزمة الصحية للفنان، وسط ترقب ودعوات من جمهوره بتحسّن وضعه.

