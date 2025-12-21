وفاة ممثل لبناني والحزن يخيّم على الدراما اللبنانية

أعلن عن وفاة الممثل اللبناني وليد العلايلي عن عمر يناهز 65 سنة بشكل مفاجئ، ما شكل صدمة لزملائه ومحبيه.



فقد نعت نقابة الممثلين في لبنان الفنان الراحل ببيان رسمي، حيث كتب النقيب نعمة بدوي، “باسمي وباسم نقابة الممثلين في لبنان، أنعى إليكم زميلنا الفنان وليد العلايلي، وأتقدّم من أسرته ومحبيه والوسط الفني بأحرّ وأصدق التعازي، راجياً من المولى عزّ وجل أن يتغمّده بواسع رحمته”.



ومع انتشار خبر وفاة وليد، سارع عدد من النجوم إلى نعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك بديع أبو شقرا صورة للراحل، وعلق “لم يبقَ لنا سوى الذكريات الجميلة…”.



كما كتبت النجمة اللبنانية كارمن لبس، عبر منصة أكس،”شو بزعّل هالخبر.. الله يرحم الممثل المتميّز جداً وليد العلايلي ويصبّر أهلو وأحبابو عالفراق مل نفسو بالسما”.



وكان العلايلي قد غاب في السنوات الأخيرة عن الأعمال الدرامية.

وبدأ الراحل التمثيل عام 1999 وشارك في العديد من المسلسلات اللبنانية والعربية والعالمية ومن أبرزها مسلسل “طالبين القرب” و “عشق النسا”.

