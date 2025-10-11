وفاة فنان عربي منذ قليل في القاهرة إثر نوبة سكر حادة

في خبرٍ حزين، فُجع الوسط الفني اليمني بوفاة الفنان علي عنبه، أحد أبرز الأصوات الغنائية الشعبية، وذلك في العاصمة المصرية القاهرة، إثر نوبة سكر حادة ومفاجئة أنهت حياته على الفور، وفقًا لما أكدته مصادر مقربة من أسرته وزملائه الفنانين.

وذكرت المصادر أن الفنان الراحل كان يقيم في القاهرة خلال الفترة الأخيرة استعدادًا لتصوير عدد من الأعمال الفنية الجديدة، غير أن الأزمة الصحية باغتته بشكل مفاجئ، ورغم محاولات إنعاشه الطبية العاجلة، إلا أن القدر كان أسرع.

وقد عبّر عدد من الفنانين اليمنيين عن حزنهم العميق لفقدانه، حيث قال الفنان حسين محب في نعي مؤثر:

“بقلب يعتصره الألم والحزن، أنعي وفاة أخي وصديقي الفنان علي عنبه… غادرنا فجأة دون وداع، وكان مدرسة فنية تعلمنا منها الكثير”.

