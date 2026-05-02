وفاة فنانة مصرية شهيرة بعد صراع مع المرض

توفيت الفنانة المصرية المعتزلة سهير زكي اليوم السبت، بعد تدهور حالتها الصحية في الفترة الأخيرة، وفق ما أفادت به مصادر مقربة.

وخلال الأيام الماضية، نُقلت الراحلة إلى أحد المستشفيات الخاصة، حيث خضعت للعلاج داخل غرفة العناية المركزة، بعدما عانت من جفاف حاد ومشكلات في الجهاز التنفسي أثّرت بشكل كبير على وضعها الصحي.

وكانت الراحلة قد دخلت المستشفى أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية بسبب أزمات صحية متكررة، قبل أن تتفاقم حالتها في الأيام الأخيرة.

وتُعد سهير زكي من أبرز نجمات الرقص الشرقي في مصر، إذ حققت شهرة واسعة خلال سنوات نشاطها الفني، وشاركت في عدد من الأعمال السينمائية قبل أن تعتزل الفن.

