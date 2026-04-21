وفاة فنانة عربية منذ قليل بعد صراع مع المرض

توفيت الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد بعد معاناة طويلة مع المرض، وفق ما تم تداوله عبر وسائل إعلام ومنصات مختلفة.

وتُعد حياة الفهد من أبرز نجمات الدراما الخليجية، حيث قدّمت على مدى عقود أعمالًا فنية تركت بصمة كبيرة في تاريخ التلفزيون والمسرح، وأسهمت في تشكيل هوية الدراما الكويتية والعربية.

وشاركت الراحلة في عدد كبير من المسلسلات والأعمال التي لاقت نجاحًا واسعًا، ما جعلها واحدة من أهم الأسماء الفنية في المنطقة.

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية موسعة حول مراسم التشييع أو بيانات نعي رسمية، وسط حالة حزن واسعة بين جمهورها ومحبيها في العالم العربي.

