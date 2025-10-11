وفاة جون لودج.. أسطورة فرقة الروك البريطانية «ذا مودى بلوز» عن 82 عاماً

توفي المغني وعازف الباس في فرقة الروك الشهيرة “ذا مودى بلوز” “The Moody Blues”، جون لودج، بشكل مفاجئ عن عمر ناهز 82 عامًا.

وفاة المغني الأسطوري لفرقة الروك “ذا مودى بلوز”

وأعلنت عائلته الخبر في بيان نُشرعبر الصفحة الرسمية للموسيقى على “فيسبوك”.

ولم تكشف العائلة النقاب عن سبب الوفاة، لكنها قالت إنه توفي “بشكل مفاجئ”.

وجاء في البيان: “بأعمق مشاعر الحزن نعلن أن جون لودج، زوجنا الحبيب، وأبونا، وجدنا، ووالد زوجنا، وأخونا، قد أُخذ منا فجأة وبشكل غير متوقع”.

وأضاف البيان: “كما يعلم كل من عرف هذا الرجل صاحب القلب الكبير، فإن أكثر ما كان يعني له في الحياة هو حبه العميق لزوجته كيرستن وعائلته، يلي ذلك شغفه بالموسيقى وإيمانه”، في إشارة إلى أن لودج كان مسيحيًّا إنجيليًّا.

وذكرت العائلة أن هذا الموسيقي “لم يكن أسعد في أي وقت منه حين يكون على المسرح”، وأنه “كان يعشق الأداء أمام الجمهور”، مضيفة: “وكانت سعادته تزداد أكثر حين يعمل مع ابنته إميلي وابنه كريستيان، ويقضي الوقت في مشاهدة حفيده جون-هنري وهو يلعب كرة القدم، ويحلم بأن يراه يومًا يلعب لصالح فريق برمنجهام سيتي!”.

وتابعت العائلة: “رحل جون بسلام وهو محاط بأحبائه وبأنغام أغاني ذا إيفرلي براذرز وبادي هولي. سنفتقد دائمًا حبه وابتسامته ولطفه ودعمه اللامحدود الذي لم ينقطع قط”.

وأكملت: “قلوبنا مكسورة، لكننا سنمضي قدمًا نحو السلام ونحن محاطون بالحب الذي منحنا إياه جميعا. وكما كان جون يقول دائمًا في نهاية كل عرض: شكرًا لكم على الحفاظ على الإيمان”.

واختتمت العائلة بيانها بالقول: “نرجو من الجميع تفهم أننا لن ندلي بمزيد من التعليقات، لكننا نود أن نترككم مع أغنية جون “Whispering Angels” بينما نأخذ لحظة للتأمل في هذا الرجل المذهل الذي لامس حياة الكثيرين”.

وُلد جون لودج في برمنجهام بإنجلترا عام 1943، وانضم إلى فرقة الروك البريطانية The Moody Blues عام 1966، بعد عامين من تأسيسها.

كان لودج جزءًا من أشهر أغاني الفرقة مثل “Nights In White Satin” و”Isn’t Life Strange”، وشارك في ألبومها الشهير عام 1967 “Days of Future Passed”، الذي يُعد أحد أوائل ألبومات المفهوم في تاريخ موسيقى الروك.

وبقي عضوا في الفرقة حتى ألبومها الأخير عام 2003 بعنوان “December”، وتم تكريمه مع الفرقة بدخوله قاعة مشاهير موسيقى الروك آند رول عام 2018.

في عام 1968، تزوج المغني من كيرستن، وظل متزوجا منها حتى وفاته.

أنجب الزوجان طفلين: إميلي وكريستيان، وكانت أغنية الفرقة “Emily’s Song” مخصصة لابنته.

