وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عامًا

توفيت الممثلة الفرنسية الشهيرة بريجيت باردو عن عمر ناهز 91 عامًا، لتطوي برحيلها صفحة واحدة من أبرز أيقونات السينما العالمية في القرن العشرين.

وتُعد باردو من أشهر نجمات السينما الفرنسية والعالمية خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، حيث تحوّلت إلى رمز للجمال والجرأة الفنية، وحققت شهرة واسعة من خلال أعمال سينمائية تركت بصمة خالدة في تاريخ الفن السابع.

وبعد مسيرة فنية حافلة، اعتزلت بريجيت باردو التمثيل في سن مبكرة، مفضّلة الابتعاد عن الأضواء والتفرغ للدفاع عن حقوق الحيوانات، حيث أسست مؤسسة تحمل اسمها، ونشطت لسنوات طويلة في هذا المجال.

وبرحيلها، يفقد العالم الفني واحدة من أبرز وجوهه التاريخية، فيما نعاه محبوها باعتبارها فنانة استثنائية تركت أثرًا لا يُمحى في السينما والثقافة العالمية

