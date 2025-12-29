حكم نهائي يعيد هيفاء وهبي إلى الغناء في مصر

قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية القاضي بعدم منح الفنانة هيفاء وهبي تصريحًا لإقامة حفلات غنائية داخل مصر، في حكم يُمهّد لعودتها رسميًا إلى الساحة الفنية المصرية.

وأعلنت مصادر قانونية أن المحكمة ألغت القرار المطعون فيه بالكامل، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وذلك وفق ما أكده المحامي شريف حافظ، وكيل الفنانة هيفاء وهبي.

قرار مفاجئ بلا سند قانوني

وأوضح حافظ، في بيان رسمي، أن موكلته لجأت إلى القضاء عقب صدور قرار المنع بشكل مفاجئ، من دون أي سند قانوني واضح، ومن دون إجراء تحقيق رسمي أو الاستماع إلى أقوالها، ما يجعل القرار مخالفًا للأصول القانونية والإدارية.

وأشار إلى أن المحكمة رأت أن القرار الصادر عن النقابة يُعد قرارًا إداريًا معيبًا، يستوجب الوقف والإلغاء، لافتًا إلى أن الإجراءات التي سبقت صدوره افتقرت إلى أبسط ضمانات العدالة.

إساءة استخدام السلطة

وأكد محامي هيفاء وهبي أن الحكم أشار بوضوح إلى أن القرار كان مشوبًا بإساءة استخدام السلطة، إذ لم يستهدف حماية المصلحة العامة أو تنظيم المهنة الفنية، بل أدّى إلى تقييد النشاط الفني للفنانة والإضرار بمسيرتها الفنية من دون مبرر قانوني مشروع.

عودة مرتقبة للحفلات

ويُعد هذا الحكم بمثابة انتصار قانوني وفني لهيفاء وهبي، ويفتح الباب أمام عودتها لإحياء الحفلات الغنائية داخل مصر، بعد فترة من الجدل القانوني الذي رافق قرار منعها.

ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تحركات فنية جديدة للفنانة، في ظل زوال العائق القانوني الذي حال دون مشاركتها في الحفلات والمهرجانات داخل البلاد.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.