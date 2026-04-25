هيفاء وهبي تستأنف نشاطها بطاقة جديدة بعد الأحداث الأخيرة

أعلنت الفنانة هيفاء وهبي عودتها إلى الساحة الفنية بعد فترة من التوقف، متأثرة بالأحداث الأخيرة في لبنان التي أفضت أخيرا إلى اتفاق لوقف النار، وذلك من خلال رسالة حملت الكثير من الأمل والتفاؤل.

وشاركت وهبي جمهورها عبر حسابها على «إنستغرام» مقطع فيديو من كواليس أعمالها، استعرضت خلاله التحضيرات وجلسات التصوير والتجميل، مؤكدة أنها تستأنف نشاطها بطاقة وروح متجددة رغم التحديات التي مرت بها.

وأعربت عن تمسكها بالشغف والاستمرار، مشيرة إلى أنها تعود برفقة فريقها بروح جماعية تسعى لتحقيق المزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أن الأفضل لم يأتِ بعد.

وتأتي هذه العودة استكمالًا لمرحلة فنية نشطة بدأتها من خلال ألبوم «Mega Haifa»، الذي شكّل محطة مهمة في مسيرتها، حيث طُرح على جزأين وحقق تفاعلًا واسعًا، خاصة مع أغنيات مثل «توأم حياتي» و«Super Woman».

كما حققت أغنية «بدنا نروق» انتشارًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحولت إلى ترند لافت، لا سيما بعد تقديمها في حفلها الأخير بالعاصمة اللبنانية بيروت وسط حضور جماهيري كبير.

وتعكس هذه الخطوة رغبة هيفاء وهبي في استئناف نشاطها الفني بثقة، والانطلاق نحو مشاريع جديدة تعزز حضورها في الساحة الغنائية خلال الفترة المقبلة

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.