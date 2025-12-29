عام الفضائح في هوليوود: اتهامات ومحاكمات وانهيارات شخصية

شهد عام 2025 سلسلة من الفضائح الصادمة في عالم المشاهير، تنوّعت بين قضايا جنسية وأحكام قضائية مدوّية وانهيارات شخصية، ما جعله أحد أكثر الأعوام إثارةً للجدل في تاريخ صناعة الترفيه العالمية.

ورغم أجواء الاحتفالات مع اقتراب نهاية العام، يسعى عدد كبير من نجوم الفن إلى طيّ صفحة 2025، الذي اتّسم بأزمات متلاحقة هزّت هوليوود وعواصم الفن العالمية، بين دعاوى قانونية، واتهامات بالتحرش، وطلاقات مفاجئة، وسلوكيات صادمة داخل أماكن العمل.

وخلال الأشهر الاثني عشر الماضية، لم يخلُ المشهد الفني من قضايا تشهير وادعاءات اعتداءات جنسية، إضافة إلى أزمات إعلامية كبرى، جعلت العام الحالي محطة سوداء في مسيرة العديد من النجوم.

قضية بليك لايفلي وجاستن بالدوني

مرّ عام كامل على رفع الممثلة بليك لايفلي دعوى قضائية ضد المخرج ومشاركها في بطولة فيلم It Ends With Us، جاستن بالدوني، متهمةً إياه بالتحرش الجنسي والانتقام المهني. وطالبت لايفلي بتعويض قدره 161 مليون دولار، فيما ردّ بالدوني بدعوى مضادة بقيمة 400 مليون دولار بتهم التشهير والابتزاز، قبل أن تُرفض لاحقًا. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة سوء السلوك في مايو 2026.

محاكمة شون “ديدي” كومبس

شهد عام 2025 صدور حكم بسجن مغني الراب شون كومبس المعروف بـ«ديدي» لمدة أربع سنوات وشهرين، بعد إدانته بتهم تتعلق بنقل أشخاص عبر الولايات المتحدة لممارسة أنشطة جنسية، في مخالفة لقانون فيدرالي. وأكد مقرّبون منه التزامه ببرامج إعادة التأهيل داخل السجن وسعيه لتقليص مدة العقوبة.

فضيحة “كاميرا القبلات” في حفل كولدبلاي

أثار مقطع مصوّر من حفل لفرقة كولدبلاي في بوسطن ضجة عالمية، بعدما كشف عن علاقة عاطفية بين مدير شركة تقنية ومديرة الموارد البشرية في الشركة نفسها، بعد ظهورهما على الشاشة العملاقة. وسرعان ما انتشر الفيديو، ما أدى إلى استقالتهما، قبل أن تستغل الشركة الجدل في حملة دعائية مثيرة للانتباه.

اتهامات راسل براند

واجه الممثل الكوميدي البريطاني راسل براند سلسلة اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي تعود إلى مطلع الألفية، ونفى جميع التهم الموجّهة إليه، على أن تبدأ محاكمته في يونيو 2026.

تبرئة A$AP Rocky

في فبراير، حصل مغني الراب A$AP Rocky على حكم بالبراءة في قضية إطلاق نار تعود لعام 2021، وسط مشاهد مؤثرة لرفيقته النجمة ريهانا التي انهارت باكية داخل قاعة المحكمة.

جدل إعلان سيدني سويني

أشعلت الممثلة سيدني سويني جدلًا واسعًا بعد مشاركتها في إعلان لشركة “أمريكان إيغل”، اعتبره البعض ترويجًا لأفكار عنصرية. وأكدت لاحقًا رفضها لأي خطاب كراهية، مشيرة إلى أن صمتها في البداية ساهم في تفاقم الأزمة.

إسقاط دعوى ضد جاي زي

تم إسقاط دعوى مدنية اتهمت مغني الراب جاي زي بالاعتداء الجنسي على قاصر عام 2000، حيث وصف الفنان القضية بأنها “افتراءات خطيرة”، مؤكدًا تأثيرها النفسي العميق على عائلته.

انفصال ليلي ألين وديفيد هاربر

أكدت المغنية ليلي ألين انفصالها عن الممثل ديفيد هاربر، محوّلة تجربتها الشخصية المؤلمة إلى ألبوم غنائي صريح كشفت فيه تفاصيل حساسة من حياتهما الزوجية.

أزمات البرامج التلفزيونية

لم تسلم البرامج التلفزيونية من الفضائح، إذ تورّط برنامج MasterChef البريطاني في أزمة كبيرة بعد إقالة مقدّميه على خلفية اتهامات بالعنصرية والتحرش، فيما واجه برنامج Strictly Come Dancing موجة اتهامات بالتنمر والتحرش وتعاطي المخدرات، انتهت باعتقال أحد نجومه واستقالة مقدّميه التاريخيين.

ومع اقتراب عام 2026، يبقى السؤال مطروحًا:

هل يكون العام الجديد أكثر هدوءًا في عالم الأضواء، أم أن فضائح المشاهير ستواصل تصدّر

