مصطفى كامل يرد على شائعات وفاة هاني شاكر والعائلة تكشف الحقيقة

تصاعدت التصريحات حول الحالة الصحية لهاني شاكر، بين نفي الشائعات وكشف تفاصيل دقيقة عن وضعه داخل المستشفى في باريس.

علق الفنان مصطفى كامل على ما تم تداوله بشأن شائعات وفاة الفنان هاني شاكر والصور المنتشرة له من داخل المستشفى، قائلاً عبر حسابه على «فيسبوك»: «عيب أوي، أنا مش قادر أصدق إننا وصلنا لكده أو بعض الناس وصلت للدرجة دي من المتاجرة باسم فنان كبير، وآخر كلام ممكن أقوله وعلى مسؤوليتي: من يحب الفنان والإنسان هاني شاكر يدعو له، الحالة حرجة جدًا طبيًا ولكن رب الكون قادر على أن يقول للشيء كن فيكون».

حقيقة الصور المتداولة من داخل المستشفى

من جانبها، نفت نهلة توفيق، زوجة الفنان هاني شاكر، صحة الصور المتداولة التي تظهره في حالة صحية حرجة داخل أحد المستشفيات، مؤكدة أنها صور مفبركة تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تضليل الجمهور.

وبحسب ما نقله الناقد الفني طارق الشناوي، أوضحت زوجة شاكر أن مثل هذه الصور لا يمكن التقاطها من الأساس، نظرًا للإجراءات الصارمة المتعلقة بخصوصية الفنان داخل غرفته العلاجية، سواء أثناء وجوده في القاهرة أو خلال تلقيه العلاج في باريس، مؤكدة أن تسريب صور بهذه الطريقة أمر غير وارد.

ودعت توفيق الجمهور إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، معربة عن أملها في تجاوز أزمته الصحية في أقرب وقت وعودته إلى نشاطه الفني.

دعم أم سوء توقيت؟ تعليق سامر المصري على الحالة الصحية لهاني شاكر

نفي شائعات الوفاة وتأكيدات من المقربين

من جهتها، أكدت الفنانة نادية مصطفى، المقربة من العائلة، أن الحالة الصحية للفنان تستدعي متابعة طبية مستمرة في فرنسا، لكنها نفت بشكل قاطع الأنباء التي تحدثت عن وفاته.

ويأتي هذا التوضيح بهدف وضع حد للتكهنات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية أو تصريحات الأسرة، وعدم الانجرار وراء محتوى مفبرك يوظف التكنولوجيا لنشر معلومات غير دقيقة

