رحيل الفنان هاني شاكر بعد صراع مع المرض

توفي الفنان المصري هاني شاكر، المعروف بلقب “أمير الغناء العربي”، بعد صراع طويل مع المرض، ما شكّل صدمة كبيرة في الوسط الفني العربي.

وعانى الراحل في الفترة الأخيرة من أزمة صحية معقّدة بدأت بمشاكل حادة في القولون استدعت استئصاله، قبل أن تتدهور حالته نتيجة مضاعفات خطيرة، نُقل على إثرها إلى العناية المركزة، ثم إلى فرنسا لاستكمال العلاج.

وخلال رحلة المرض، تعرّض لنزيف حاد وتوقف في القلب لفترة قصيرة، قبل أن يتم إنعاشه، كما خضع لعملية دقيقة وبقي نحو 20 يومًا في العناية المركزة وسط تراجع عام في حالته الصحية.

وأعلن نجله شريف شاكر خبر الوفاة بكلمات مؤثرة، قائلاً: “لم أفقد أبًا فقط، بل فقدت روحي وأقرب إنسان إلى قلبي”.

برحيله، يخسر العالم العربي أحد أبرز رموز الغناء، الذي ترك إرثًا فنيًا كبيرًا سيبقى حاضرًا في ذاكرة جمهوره.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.