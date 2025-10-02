بالصور: نجوى كرم تُشعل دبي أوبرا بحفل استثنائي بالحضور والتفاعل الجماهيري الملفت

أحيت شمس الأغنية العربية، الفنانة اللبنانية نجوى كرم، حفلًا مميزًا واستثنائيًا بجميع تفاصيله في الإمارات على مسرح دبي أوبرا، مكتمل العدد sold out. وتمكنت بصوتها وأدائها المختلف من خلق أجواء مميزة حملت الجمهور على المشاركة والغناء معها في كل أغنية قدمتها طوال مدة الحفل.

قدمت نجوى خلال الحفل مجموعة من أغنياتها منفردة وأخرى على شكل ميدلي، إلى جانب الأغاني الطربية والمواويل التي أضافت بعدًا فنيًا راقيًا، ما أشعل المسرح وألهب حماس الجمهور.

ولاقت أغنية “يلعن البعد” تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، حيث طالبتهم بإعادتها، فاستجابت نجوى كرم لهذا الحماس وأدتها مرة أخرى في ختام الحفل، في لحظة مميزة من التفاعل المباشر مع جمهورها، لتسجل وتوثق حفلاً جديدًا في دبي بمزيج من الرقي الفني والتفاعل الجماهيري الفريد، مؤكدّة بذلك مكانتها كواحدة من أبرز الأصوات اللبنانية والعربية القادرة على تقديم تجربة موسيقية شاملة وممتعة لكل محبيها من مختلف الأعمار.

وخلال الأمسية الغنائية، أعربت نجوى كرم عن محبتها الكبيرة للإمارات، مشيدة بالحضور المتنوع من مختلف الجنسيات العربية الذي يميز حفلاتها دائمًا، كما أشادت بالتنظيم المحترف من “مومنتس افانتس”، الذي أسهم في تقديم تجربة فنية متكاملة وراقية تبقى في الذاكرة الفنية العربية.

