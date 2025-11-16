مهرجان لبنان السينمائي يفاجئ بيروت بعروض دولية غير متوقعة

افتتحت جمعية “تيرو للفنون” و”مسرح إسطنبولي” مهرجان لبنان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة في المسرح الوطني اللبناني في سينما الكوليزيه التاريخية في بيروت، تحت شعار “أيام الحمرا السينمائية”، في حضور سفارة المكسيك والأرجنتين وتركيا ونقابة الممثلين في لبنان وحشد من الأهالي والطلاب، بمشاركة مجموعة من الأفلام القصيرة الروائية والوثائقية والتحريك من 18 دولة هي المكسيك، لبنان، عمان، الامارات، مصر، تركيا، الأرجنتين، فلسطين، البحرين، المانيا، العراق، تونس، الجزائر، سوريا، فرنسا، ايران، المغرب، ايرلندا.

وتتنافس الأفلام على جوائز: أفضل فيلم روائي، أفضل فيلم وثائقي، أفضل فيلم تحريك، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل تصوير سينمائي، وضمت لجنة التحكيم كلا من المخرج شادي زيدان والممثل عمر ميقاتي والكاتب صلاح عطوي والدكتور قاسم قاسم. وكرمت هذه النسخة من المهرجان الممثل منير معاصري والممثل الراحل نبيه أبو الحسن صاحب شخصية اخوت شانيه الشهيرة .



وقال الفنان منير معاصري: “بعد 60 عاماً أعود الى سينما الكوليزيه التاريخية مكرماً في هذه المكان المهم ثقافياً في لبنان وتعود الحياة الى شارع الحمرا واستعيد بهذا التواجد حلم كبير تحقق لجميع الممثلين في لبنان بتأسيس المسرح الوطني اللبناني بيروت بعد صور وطرابلس ” .

وقال الفنان جمال أبو الحسن: ” أن يكرم نبيه أبو الحسن في بيروت هو حدث مهم، ونحن نشكر فريق جمعية تيرو للفنون على هذه الجهود الجبارة في لبنان، وهذا المسرح يؤسس الى تاريخ الحركة المسرحية والسينمائية والموسيقية في لبنان بعد غياب طويل تعود هذه السينمات للحياة والشيء المهم ان سينما الكوليزيه تحولت إلى مركز إيواء للنازحين في زمن الحرب في لبنان” .

اما الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي مؤسس المسرح الوطني اللبناني، والحائز على جائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية فقال :” إن استمرار المهرجانات وعروض الأفلام والورش التدريبية المجانية رغم كل الأزمات من حولنا يُشكل فرصة مهمة للتلاقي، وفرصة للجمهور للتعرف على ثقافات مختلفة من العالم وتخصيص أفلام تعكس الحقيقة للعالم من خلال الفن السابع”.

ويعمل المهرجان على دعم السّينما المحليّة والتّبادل الثّقافي وإقامة الورش التّدريبيّة والنّدوات والنّقاشات مع المخرجين. وتُخصّص هذه التّظاهرة السّينمائيّة مساحة كبيرة لعرض أفلام مشاريع الطّلاب.

وتهدف جمعية تيرو للفنون التي يقودها الشباب المتطوعون إلى إنشاء مساحات ثقافية حرة ومستقلة في لبنان من خلال إعادة تأهيل سينما الحمرا وسينما ستارز في النبطية وسينما ريفولي في مدينة صور، والتي تحوّلت الى المسرح الوطني اللبناني كأول مسرح وسينما مجانية في لبنان، وسينما أمبير في طرابلس التي تحولت الى المسرح الوطني اللبناني في طرابلس، وإقامة الورش والتدريب الفني للأطفال والشباب، وإعادة فتح وتأهيل المساحات الثقافية وتنظيم المهرجانات والأنشطة والمعارض الفنية، وتقوم على برمجة العروض السينمائية الفنية والتعليمية للأطفال والشباب، وعلى نسج شبكات تبادلية مع مهرجانات دولية وفتح فرصة للمخرجين الشباب لعرض أفلامهم وتعريف الجمهور بتاريخ السينما والعروض المحلية والعالمية، ومن المهرجانات التي أسستها: مهرجان لبنان المسرحي الدولي، مهرجان شوف لبنان بالسينما الجوالة، مهرجان طرابلس المسرحي الدولي، مهرجان صور الموسيقي الدولي، مهرجان لبنان المسرحي الدولي للحكواتي، مهرجان صور الدولي للفنون التشكيلية، مهرجان أيام صور الثقافية، مهرجان لبنان المسرحي لمونودراما المرأة، ومهرجان لبنان المسرحي للرقص المعاصر، مهرجان تيرو الفني الدولي ، مهرجان صور المسرحي الدولي .

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.